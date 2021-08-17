У Петракова не будет сроков контракта с УАФ. Его назначат и.о. главного тренера
Вице-президент УАФ подтвердил назначение Петракова на должность главного тренера сборной Украины
По словам Орлецкого, Ребров поддержал такое решение
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Александр Петраков / Фото - УАФ
64-летний специалист Александр Петраков назначен главным тренером сборной Украины. Об этом сообщает вице-президент УАФ Василий Орлецкий в своих соцсетях. Скорее всего речь идет о работе на правах исполняющего обязанности.
Поздравляю Александра Васильевича Петракова с назначением на должность главного тренера национальной сборной Украины.
Ребров поддержал такое решение. Ждем, когда он уладит свои отношения с нынешним клубом.
Напомним, на Исполкоме УАФ от 17 августа обсуждали вопрос о назначении Сергея Реброва тренером сборной Украины.
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