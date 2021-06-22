Вице-президент УАФ рассказал о будущем Шевченко

Андрей Шевченко / фото - FootBoom

Первый вице-президент УАФ Олег Протасов прокомментировал поражение сборной Украины от Австрии, а также рассказал о судьбе главного тренера Андрея Шевченко:

Австрия сегодня сыграла лучше. Не думаю, что кто-то может говорить о смене тренера сразу после игры.

Не думаю, что стоит вопрос об отставке Шевченко. Он много работает, даже если есть вероятность допустить еще несколько ошибок».