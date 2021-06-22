Сборная Украины останется в Бухаресте
Вице-президент УАФ рассказал о будущем Шевченко
Об отставке тренера пока не думают
Андрей Шевченко / фото - FootBoom
Первый вице-президент УАФ Олег Протасов прокомментировал поражение сборной Украины от Австрии, а также рассказал о судьбе главного тренера Андрея Шевченко:
«Я совсем недоволен таким результатом, я ожидал ничьей, но сегодня в целом сыграли не очень хорошо. Пробовали что-то сделать, но этого было недостаточно. Может, нужно больше удачи. Посмотрим, останемся ли мы на турнире, шансов очень и очень мало.
Австрия сегодня сыграла лучше. Не думаю, что кто-то может говорить о смене тренера сразу после игры.
Не думаю, что стоит вопрос об отставке Шевченко. Он много работает, даже если есть вероятность допустить еще несколько ошибок».
Многие остались недовольны выступлением футболистов в матче с Австрией.
Тем не менее, шансы пройти дальше у Украины еще есть. Один из выгодных раскладов – ничья Хорватии и Шотландии в сегодняшнем матче. На нашем сайте вы сможете посмотреть видео и текстовую трансляции противостояния. Начало игры – в 22:00.