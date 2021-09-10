Вице-президент УАФ: «Ребров мечтал попасть в сборную Украины»

В итоге, назначили Петракова

Фото: Fradi.hu

Вице-президент УАФ Александр Герега рассказал о переговорах с Сергеем Ребровым на пост тренера сборной Украины.

Долго очень выбирали Петракова, до двух ночи утверждали. Первым номером был Ребров? Почему так долго собственно?

«У Реброва действующий контракт. Ребров мечтал попасть в сборную Украины, как и руководство УАФ мечтало об этом. Ведь на сегодняшний день у нас перспективная сборная, это инструмент, с помощью которого можно добыть признание и славу. У нас есть кем играть в футбол».

Ребров не договорился с «Аль Айном» о расторжении контракта.

В итоге, тренером стал Александр Петраков.