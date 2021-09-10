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Вице-президент УАФ: «Ребров мечтал попасть в сборную Украины»
В итоге, назначили Петракова
17:33
Фото: Fradi.hu
Вице-президент УАФ Александр Герега рассказал о переговорах с Сергеем Ребровым на пост тренера сборной Украины.
Долго очень выбирали Петракова, до двух ночи утверждали. Первым номером был Ребров? Почему так долго собственно?
«У Реброва действующий контракт. Ребров мечтал попасть в сборную Украины, как и руководство УАФ мечтало об этом. Ведь на сегодняшний день у нас перспективная сборная, это инструмент, с помощью которого можно добыть признание и славу. У нас есть кем играть в футбол».
Ребров не договорился с «Аль Айном» о расторжении контракта.
В итоге, тренером стал Александр Петраков.
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