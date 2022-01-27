Вице-президент «Ворсклы» рассказал, почему Кулач ушел из команды

Фото: ФК Динамо

Вице-президент «Ворсклы» Олег Лысак рассказал, почему клубу не удалось удержать форварда Владислава Кулача.

Но мы оцениваем все за и против. Есть такое решение, он его принимал сам. Я понимаю, почему так. Очень жаль, что он пока не может там закрепиться».