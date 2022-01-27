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Вице-президент «Ворсклы» рассказал, почему Кулач ушел из команды

Форвард пытается заиграть в «Динамо»
Футбол Украинская Премьер-лига
11:28
Вице-президент «Ворсклы» рассказал, почему Кулач ушел из команды
Фото: ФК Динамо

Вице-президент «Ворсклы» Олег Лысак рассказал, почему клубу не удалось удержать форварда Владислава Кулача.

«Мы очень много времени провели с Кулачем. Общались с агентами. Просто не договорились с ним по условиям контракта. Откровенно говоря, нам бы очень хотелось оставить его. Даже был такой вариант после перехода в «Динамо».

Но мы оцениваем все за и против. Есть такое решение, он его принимал сам. Я понимаю, почему так. Очень жаль, что он пока не может там закрепиться».


Кулач перешел в «Динамо» летом. 

Правда, в УПЛ он отыграл лишь пять матчей, забив один мяч.

Андрей Усмонов
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Теги

Владислав Кулач Ворскла Динамо Киев

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