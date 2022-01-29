Вице-президент «Ворсклы» заявил, что возвращение «Металлиста» и «Днепра» – не главное в возрождении УПЛ

Член руководства полтавчан назвал аспект, над которым нужно работать для взлета на прежние позиции

Олег Лысак / Фото - ФК Ворскла

Вице-президент «Ворсклы» Олег Лысак в эфире программы «Футбольный формат» поделился мнением о том, что нужно для возвращения УПЛ на прежние позиции.

Мы сегодня говорим о восстановлении лиги с возвращением «Металлиста» и «Днепра» на те позиции, на которых они были. Дай бог, восстановится «Черноморец». Есть определенные проекты и по «Карпатам». Но мы должны понимать, чтобы подготовить футболиста, нужно, во-первых, вложить 7-10 лет в инфраструктуру, а во-вторых, отвлекать их от электронных средств информации: телефонов, айпедов и остального.

Ранее защитник «Ворсклы» Игорь Пердута признался, что на тренировках команды могут лететь искры.