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Вице-президент «Ворсклы» заявил, что возвращение «Металлиста» и «Днепра» – не главное в возрождении УПЛ

Член руководства полтавчан назвал аспект, над которым нужно работать для взлета на прежние позиции
Футбол Украинская Премьер-лига
09:51
Вице-президент «Ворсклы» заявил, что возвращение «Металлиста» и «Днепра» – не главное в возрождении УПЛ
Олег Лысак / Фото - ФК Ворскла

Вице-президент «Ворсклы» Олег Лысак в эфире программы «Футбольный формат» поделился мнением о том, что нужно для возвращения УПЛ на прежние позиции.

Мы сегодня говорим о восстановлении лиги с возвращением «Металлиста» и «Днепра» на те позиции, на которых они были. Дай бог, восстановится «Черноморец». Есть определенные проекты и по «Карпатам».

Но мы должны понимать, чтобы подготовить футболиста, нужно, во-первых, вложить 7-10 лет в инфраструктуру, а во-вторых, отвлекать их от электронных средств информации: телефонов, айпедов и остального.

Ранее защитник «Ворсклы» Игорь Пердута признался, что на тренировках команды могут лететь искры.

Сергей Стаднюк
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Теги

Ворскла Металлист Черноморец

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