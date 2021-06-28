Тибо Куртуа: «С Италией будет тяжело»
Витцель: «Горжусь, что играю в этой команде»
Бельгийцы выстрадали минимальную победу
Аксель Витсель / фото - APK
Полузащитник дортмундской «Боруссии» и сборной Бельгии Аксель Витсель на своей странице в Twitter прокомментировал выход своей команды в 1/4 Евро-2020:
«Я так горжусь тем, что играю в этой команде! Вместе мы – сила, поэтому и завоевали путевку в четвертьфинал».
Португалия контролировала игру большую часть времени, но бельгийцам хватило одного удара в створ, что бы одержать победу и выйти дальше.
Теперь команду Роберто Мартинеса в 1/4 финала ждет сборная Италии, которая также не без труда одолела своего соперника - сборную Австрии.
Напомним, стал известен лучший игрок матча между Бельгией и Португалией.
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