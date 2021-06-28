Витцель: «Горжусь, что играю в этой команде»

Бельгийцы выстрадали минимальную победу

Аксель Витсель / фото - APK

Полузащитник дортмундской «Боруссии» и сборной Бельгии Аксель Витсель на своей странице в Twitter прокомментировал выход своей команды в 1/4 Евро-2020:

«Я так горжусь тем, что играю в этой команде! Вместе мы – сила, поэтому и завоевали путевку в четвертьфинал».

Португалия контролировала игру большую часть времени, но бельгийцам хватило одного удара в створ, что бы одержать победу и выйти дальше.

Теперь команду Роберто Мартинеса в 1/4 финала ждет сборная Италии, которая также не без труда одолела своего соперника - сборную Австрии.

Напомним, стал известен лучший игрок матча между Бельгией и Португалией.