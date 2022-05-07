Визначилися наступні спаринг-партнери збірної України в рамках підготовки до гри з Шотландією

Одна з них грає в італійській Серії А

Збірна України / Фото - facebook.com/uafukraine

Стали відомі ще два спаринг-партнери збірної України в рамках підготовки до матчу відбору на чемпіонат світу-2022 проти Шотландії.

Відомий інсайдер Ігор Бурбас повідомляє, що в УАФ вже майже домовилися про ігри з італійським «Удінезе», а також хорватською «Рієкою».

Окрім того, стало відомо, що тренувальний збір у Словенії продовжиться до 18 травня. Після чого гравці отримають два дні вихідних, а потім пройдуть 10-денну підготовку до плей-офф кваліфікації на ЧС.

Нагадаємо, 11 травня команда Олександра Петракова проведе перший спаринг проти «Боруссії» Менхенгладбах. Тренер хоче, щоб команда провела цей матч так, наче він офіційний.