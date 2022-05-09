Вход на матч сборной Украины против «Боруссии» для украинцев будет бесплатным

Встреча состоится 11 мая

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Вход на благотворительный матч между «Боруссией» из Гладбаха и сборной Украины для украинцев будет бесплатным, сообщает пресс-служба УАФ.

«Украина продолжает сопротивляться российской агрессии. Еще один способ поддержать каждого украинского защитника, которые ценой своих жизней обеспечивают покой на континенте – одеться в сине-желтые цвета, прийти на футбол и болеть за Украину!

Украинские болельщики смогут посетить контрольную игру сборной Украины с «Боруссией» из Менхенгладбаха бесплатно».

Игра состоится 11-го мая в рамках подготовки к стыковому матчу отбора на ЧМ-2022 против Шотландии.