Україна завоювала ще 8 золотих медалей на Дефлімпіаді-2021 та продовжує лідирувати у медальному заліку
Вход на матч сборной Украины против «Боруссии» для украинцев будет бесплатным
Встреча состоится 11 мая
12:20
Фото: Getty Images
Вход на благотворительный матч между «Боруссией» из Гладбаха и сборной Украины для украинцев будет бесплатным, сообщает пресс-служба УАФ.
«Украина продолжает сопротивляться российской агрессии. Еще один способ поддержать каждого украинского защитника, которые ценой своих жизней обеспечивают покой на континенте – одеться в сине-желтые цвета, прийти на футбол и болеть за Украину!
Украинские болельщики смогут посетить контрольную игру сборной Украины с «Боруссией» из Менхенгладбаха бесплатно».
Игра состоится 11-го мая в рамках подготовки к стыковому матчу отбора на ЧМ-2022 против Шотландии.
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