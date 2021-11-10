Владелец «Дженоа» – о Шевченко: «Мы взяли его не за имя. Мы поражены его идеями, таких тренеров в мире очень мало»

Украинский специалист дал в Генуе первую пресс-конференцию

Шевченко и Уондерс / Фото: пресс-служба Дженоа

Джош Уондер, основатель компании 777 Partners, которая владеет «Дженоа», рассказал, почему именно Андрей Шевченко был приглашен на должность главного тренера команды. Его слова приводит пресс-служба генуэзцев.

«Мы искали человека, который проведет команду до конца сезона, а затем станет центром нового проекта. Мы выбрали Шевченко не по имени. Он очень умный человек, мы были поражены его идеями, его анализом, он очень современен, умеет мотивировать игроков. Не было ни одного человека, который сказал бы о нем плохое слово. Таких тренеров очень мало в мире футбола».

Ранее стало известно, кто войдет в тренерский штаб Шевченко в «Дженоа».