Владелец «Дженоа» поддержал Шевченко после четвертого поражения в пяти матчах

Андрей Шевченко и Джош Вондер / фото - AC Genoa

Владелец «Дженоа» Джош Вондер выразил поддержку главному тренеру команды Андрею Шевченко после поражения от «Сампдории» (1:3), сообщает calciomercato:

Мы будем полагаться на трансферное окно, чтобы улучшить команду. Это будет революция, которую возьмет на себя новый генеральный менеджер Йоханнес Шпорс.

Мы вернемся туда, где заслуживаем быть. Мы верим в Шевченко, он правильный человек для «Дженоа». Мы проиграли, но наняли генерального менеджера, у которого есть опыт, чтобы построить то, что мы хотим».