Владелец «Дженоа» поддержал Шевченко после четвертого поражения в пяти матчах
Владелец «Дженоа» Джош Вондер выразил поддержку главному тренеру команды Андрею Шевченко после поражения от «Сампдории» (1:3), сообщает calciomercato:
«Я разочарован результатом, но есть важный проект, направленный на развитие этого клуба. Мы будем стремиться к этому, чтобы история этого клуба росла.
Мы будем полагаться на трансферное окно, чтобы улучшить команду. Это будет революция, которую возьмет на себя новый генеральный менеджер Йоханнес Шпорс.
Мы вернемся туда, где заслуживаем быть. Мы верим в Шевченко, он правильный человек для «Дженоа». Мы проиграли, но наняли генерального менеджера, у которого есть опыт, чтобы построить то, что мы хотим».
В пяти матчах при украинце генуэзцы потерпели четыре поражения и взяли лишь одно очко.
Лишь в игре с «Сампдорией» команда забила свой первый гол после назначения специалиста.
Напомним, Шевченко прокомментировал сложный период в «Дженоа».