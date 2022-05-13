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Владелец «Легии» подтвердил, что ведет переговоры с «Шахтером» о проведении «горняками» матчей ЛЧ в Польше
Донецкой команде вряд ли разрешат играть на территории Украины
13:54
Дариуш Миодуски / Фото: Sportowe Fakty
Владелец «Легии» Дариуш Миодуски подтвердил, что ведет переговоры с «Шахтером» о проведении «горняками» домашних матчей Лиги чемпионов 2022/23 на стадионе его команды. Об этом сообщает издание Sportowe Fakty.
«На данном этапе могу только подтвердить, что мы работаем над этим вопросом вместе с «Шахтером». Скоро мы будем понимать больше и, конечно же, сообщим вам все подробности».
Напомним, «Шахтер» напрямую попал в групповой этап Лиги чемпионов на следующий сезон.
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