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Владелец «Легии» подтвердил, что ведет переговоры с «Шахтером» о проведении «горняками» матчей ЛЧ в Польше

Донецкой команде вряд ли разрешат играть на территории Украины
Футбол Лига чемпионов UEFA
13:54
Владелец «Легии» подтвердил, что ведет переговоры с «Шахтером» о проведении «горняками» матчей ЛЧ в Польше
Дариуш Миодуски / Фото: Sportowe Fakty

Владелец «Легии» Дариуш Миодуски подтвердил, что ведет переговоры с «Шахтером» о проведении «горняками» домашних матчей Лиги чемпионов 2022/23 на стадионе его команды. Об этом сообщает издание Sportowe Fakty.

«На данном этапе могу только подтвердить, что мы работаем над этим вопросом вместе с «Шахтером». Скоро мы будем понимать больше и, конечно же, сообщим вам все подробности».

Напомним, «Шахтер» напрямую попал в групповой этап Лиги чемпионов на следующий сезон.

Петр Приходько
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