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Владелец «Спартака» потерял 99% состояния из-за санкций

Что будет дальше с московским клубом? Надеемся, смерть
Футбол В Европе
11:13
Владелец «Спартака» потерял 99% состояния из-за санкций
Леонид Федун с женой / Фото: Чемпионат

Член исполкома РФС Владимир Афанасьев рассказал о финансовой ситуации в «Спартаке» и других российских клубах.

«Федун (владелец московского «Спартака – прим.) говорил, что у него ситуация сложная. Сказал, что потерял 99 процентов состояния. Это его частные деньги, это бьет по его карману. Но ЦСКА – тоже частный клуб. Да, финансируется Гинером и ВЭБ совместно. И ЦСКА, и банк находятся под санкциями. Но Евгений Леннорович (Гинер – прим. ред.) не унывает и даже не заикался об этом. Там проблемы у «Спартака» и «Краснодара». Тяжело по всей стране. Никто не говорит, что происходит с первым и вторым дивизионами. Там вообще кранты. Никто об этом просто не заявляет. Но там все клубы государственные, финансируются регионами».

Ранее экс-игрок ПСЖ рассказал, почему покинул «Краснодар».

Источник: Чемпионат Петр Приходько
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Спартак Москва

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