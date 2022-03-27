Подготовка к Усику. «Верес» разнес «Спартак» перед матчем с «Полесьем»
Владелец «Спартака» потерял 99% состояния из-за санкций
Что будет дальше с московским клубом? Надеемся, смерть
Леонид Федун с женой / Фото: Чемпионат
Член исполкома РФС Владимир Афанасьев рассказал о финансовой ситуации в «Спартаке» и других российских клубах.
«Федун (владелец московского «Спартака – прим.) говорил, что у него ситуация сложная. Сказал, что потерял 99 процентов состояния. Это его частные деньги, это бьет по его карману. Но ЦСКА – тоже частный клуб. Да, финансируется Гинером и ВЭБ совместно. И ЦСКА, и банк находятся под санкциями. Но Евгений Леннорович (Гинер – прим. ред.) не унывает и даже не заикался об этом. Там проблемы у «Спартака» и «Краснодара». Тяжело по всей стране. Никто не говорит, что происходит с первым и вторым дивизионами. Там вообще кранты. Никто об этом просто не заявляет. Но там все клубы государственные, финансируются регионами».
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