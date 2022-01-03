Владельцы «Дженоа» нашли усиление в АПЛ и почти завершили трансфер швейцарского защитника

«Грифоны» арендуют норвежца и совершат полноценную покупку игрока «Янг Бойз»

Лео Эстигор / Фото - Брайтон

Итальянский «Дженоа» в скором времени пополнится двумя защитниками. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

По информации источника, клуб почти завершил трансфер игрока «Янг Бойз» Сильвана Хефти. Осталось согласовать детали перехода. Сумма сделки составит 5 миллионов евро.

Также в ближайшие команду Андрея Шевченко пополнит представитель «Брайтона» Лео Эстигор. Норвежец присоединится к «грифонам» на правах аренды до конца сезона с правом выкупа.

Ранее сообщалось, что Шевченко встретился с российским футболистом, чтобы пригласить его в «Дженоа».