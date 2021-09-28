Кочергин: «Выставился перед командой по случаю хет-трика в матче с «Ингульцом»
Владислав Кочергин – лучший игрок 9-го тура УПЛ
«Заря» отличилась разгромной победой над «Днепром-1»
28 сентября 15:46
Владислав Кочергин / фото - FootBoom
Полузащитник луганской «Зари» Владислав Кочергин признан лучшим игроком 9-го тура украинской Премьер-лиги.
В матче против «Днепра-1» (4:0) хавбек отличился голевым дублем на последних минутах встречи.
Помимо Кочергина в голосовании также участвовали вратарь «Ворсклы» Дмитрий Ризнык и полузащитники Марлос («Шахтер») и Кирилл Ковалец («Александрия»).
Напомним, Виктор Скрипник получил награду лучшему тренеру 9-го тура.
В своем следующем матче «Заря» сыграет против итальянской «Ромы» в рамках 2-го тура группового раунда Лиги конференций. Встреча состоится 30 сентября в 19:45
Комментарии 0