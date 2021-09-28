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Владислав Кочергин – лучший игрок 9-го тура УПЛ

«Заря» отличилась разгромной победой над «Днепром-1»
Футбол Украинская Премьер-лига
28 сентября 15:46
Владислав Кочергин – лучший игрок 9-го тура УПЛ
Владислав Кочергин / фото - FootBoom

Полузащитник луганской «Зари» Владислав Кочергин признан лучшим игроком 9-го тура украинской Премьер-лиги.

В матче против «Днепра-1» (4:0) хавбек отличился голевым дублем на последних минутах встречи.

Помимо Кочергина в голосовании также участвовали вратарь «Ворсклы» Дмитрий Ризнык и полузащитники Марлос («Шахтер») и Кирилл Ковалец («Александрия»).

Напомним, Виктор Скрипник получил награду лучшему тренеру 9-го тура.

В своем следующем матче «Заря» сыграет против итальянской «Ромы» в рамках 2-го тура группового раунда Лиги конференций. Встреча состоится 30 сентября в 19:45

Источник: УПЛ Михаил Рыбак
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