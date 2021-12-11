Влахович близок к рекорду Роналду

Форвард продолжает забивать за «Фиорентину»

Фото: ACF Fiorentina

«Фиорентина» обыграла «Салернитану» (4:0) в матче 17 тура Серии А.

Дубль оформил нападающий Душан Влахович. Как утверждает Opta Sports, 21-летний серб близок к рекорду Серии А.

В 2021-м году на его счету уже 32 мяча в чемпионате Италии. Достижение принадлежит Криштиану Роналду, забивший 33 мяча в Серии А в 2020-м году, что является лучшим показателем в Италии за последние 60 лет.

Таким образом, Влаховичу остался один гол, чтобы повторить достижение португальца.

Также серб лидирует в гонке бомбардиров с 15-ю голами.