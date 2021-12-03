Очередной гол Влаховича принес победу «Фиорентине» над «Сампдорией»
Влахович – главная цель «Манчестер Сити» зимой
Форварда хочет видеть в команде Гвардиола
21:33
Фото: Sky Sports
«Манчестер Сити» зимой постарается купить у «Фиорентины» нападающего Душана Влаховича.
Игрой 21-летнего серба впечатлен Хосеп Гвардиола. Он хочет видеть игрока в своей команде.
«Горожане» летом не смогли подписать нападающего, покупка которого – в приоритете у команды. Влахович является целью номер один, сообщает La Reppublica.
Ранее «Ман Сити» хотел подписать Роберта Левандовски, но поляк намерен продлить контракт с «Баварией».
Летом «горожане» едва не подписали Криштиану Роналду.
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