Влахович хет-триком похоронил «Специю» с Коваленко в составе

У гостей ни одного удара в створ ворот

Душан Влахович / фото - Juvefc

В матче 11-го тура Серии А «Фиорентина» дома принимала «Специю».

Счет в матче открыл Душан Влахович, забив пенальти в ворота гостей под самый занавес первого тайма.

Во второй половине встречи серб устроил настоящий бенифис, еще дважды отличившись в воротах соперников.

«Специя» уступила «фиалкам» по всем показателям и не смогла нанести ни одного удара в створ за 90 минут.

Украинский полузащитник Виктор Коваленко вышел в основном составе «черно-белых» и доиграл до финального свистка. Хавбек провел уже четвертый полный матч подряд.

После разгромного поражения «Специя» опустилась в зону вылета.

Серия А, 11-й тур

«Фиорентина» – «Специя» 3:0

Голы: Влахович, 44 (пен.), 62, 74

«Фиорентина»: Терраччано, Венути (Одриосола, 60), Мартинес (Игор Жулио, 76), Миленкович, Бираги, Бонавентура, Торрейра (Амрабат, 75), Кастровилли (Мале, 68), Сапонара, Влахович, Соттиль (Кальехон, 68).

«Специя»: Проведель, Феррер (Амьян, 46), Николау, Эрлич, Бастони (Колли, 46), Коваленко, Маджоре (Верде, 65), Джаси, Нзола, Сальседо (Сала, 46), Стрелец (Манай, 65).

Предупреждения: Феррер (21), Мартинес (36), Джаси (43), Венути (55), Колли (57), Влахович (75), Мале (82).