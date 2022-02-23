Влахович: «Моя мечта стала явью в «Ювентусе», но я недоволен»

Душан Влахович / Фото: Football Italia

Форвард «Ювентуса» Душан Влахович высказался о своем дебютном голе в Лиге чемпионов и о ничьей с «Вильярреалом» (1:1) в первом матче 1/8 финала. Нападающего цитирует Football Italia.

Думаю, мы сделали то, что и запланировали в раздевалке, но, естественно, многое зависит и от соперника. Мы поздравили «Вильярреал» с игрой.

Я лично забыл уже этот матч, нужно думать о следующей игре».