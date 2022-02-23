«Ювентус» 5 лет подряд не может выиграть в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов
Влахович: «Моя мечта стала явью в «Ювентусе», но я недоволен»
Итальянская команда не победила «Вильярреал»
08:07
Душан Влахович / Фото: Football Italia
Форвард «Ювентуса» Душан Влахович высказался о своем дебютном голе в Лиге чемпионов и о ничьей с «Вильярреалом» (1:1) в первом матче 1/8 финала. Нападающего цитирует Football Italia.
«Моя мечта стала явью в «Ювентусе», но я недоволен, потому что мы не выиграли, хотя все хотели победить. Этого не случилось, двигаемся дальше.
Думаю, мы сделали то, что и запланировали в раздевалке, но, естественно, многое зависит и от соперника. Мы поздравили «Вильярреал» с игрой.
Я лично забыл уже этот матч, нужно думать о следующей игре».
Напомним, «Ювентус» не может победить в первом матче 1/8 финала ЛЧ уже 5 лет подряд.
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