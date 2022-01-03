«Ювентус» не сможет подписать Влаховича
Влахович не покинет «Фиорентину» зимой: «Хочу вывести команду в еврокубки»
Форвардом интересуются топ-клубы
17:11
Фото: Sky Sports
Нападающий «Фиорентины» Душан Влахович сообщил в комментарии Sky Sport Italia, что не покинет команду зимой.
Есть ли шанс, что вы все-таки договоритесь с «Фиорентиной» о новом контракте?
«Сейчас я сконцентрирован на новых целях, но никогда не говори никогда. Я уже несколько раз отвечал на такой вопрос. Здесь, в «Фиорентине», написана хорошая футбольная история. У нас хорошая команда, отличные игроки, болельщики прекрасно нас поддерживают. Все это заслуживает уважения. Только богу известно, что будет дальше.
Мое желание – вывести «Фиорентину» в еврокубки, потому что мы давно там не играли. Не знаю, что произойдет потом. Посмотрим.
«Фиорентина» – это не маленький итальянский клуб, а отличная команда с традициями, фанатами и сильными игроками. Коммиссо – серьезный мужчина и отличный президент, который в каждой ситуации знает, чего хочет. Он очень амбициозен во всем».
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