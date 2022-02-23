Влахович не смог побить рекорд Коноплянки в Лиге чемпионов

Он забил дебютный гол на 33-й секунде

Фото: AFP

«Ювентус» сыграл вничью с «Вильярреалом» (1:1) в матче Лиги чемпионов.

Дебютный гол в ЛЧ забил Душан Влахович. Он оформил гол на 33-й секунде матча.

Впрочем, рекорд Евгения Коноплянки побить он не смог. Украинец все еще удерживает достижение, как автор самого быстрого гола среди дебютантов турнира, сообщает MisterChip.

Украинец забил спустя 19 секунд после появления на поле. Случилось это в 2015-м году, когда он играл за «Севилью». В матче с «Гладбахом» он появился на замену и забил спустя 19 секунд.

Ответная игра состоится 16 марта.