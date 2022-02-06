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Влахович отличился в первом же матче за «Ювентус»

Сегодня он дебютировал за «старую сеньору»
Футбол Серия А (Италия)
06 февраля 23:02
Влахович отличился в первом же матче за «Ювентус»
Душан Влахович / Фото: flashscore.com.ua
Нападающий Душан Влахович  вышел в стартовом составе 24-го тура Серии А в поединке «Ювентус» –  «Верона».

22-летний форвард забил уже на 13-ой минуте. Он красиво перебросил мяч через вышедшего вратаря после паса Пауло Дибалы.

Серб – в лидерах гонки бомбардиров. Правда, первую строчку приходится делить с Чиро Иммобиле из «Лацио». У обоих – 18 мячей.  

А вот «Фиорентина» без Влаховича не справляется: «фиалки» разгромлены «орлами».   
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Душан Влахович Ювентус Верона Пауло Дибала Чиро Иммобиле

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