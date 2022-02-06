Влахович: «Я пришел в самый большой клуб Италии»
Влахович отличился в первом же матче за «Ювентус»
Сегодня он дебютировал за «старую сеньору»
06 февраля 23:02
Душан Влахович / Фото: flashscore.com.uaНападающий Душан Влахович вышел в стартовом составе 24-го тура Серии А в поединке «Ювентус» – «Верона».
22-летний форвард забил уже на 13-ой минуте. Он красиво перебросил мяч через вышедшего вратаря после паса Пауло Дибалы.
Серб – в лидерах гонки бомбардиров. Правда, первую строчку приходится делить с Чиро Иммобиле из «Лацио». У обоих – 18 мячей.
А вот «Фиорентина» без Влаховича не справляется: «фиалки» разгромлены «орлами».
Комментарии 0