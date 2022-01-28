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Влахович пошел по стопам Роналду в «Ювентусе»

После перехода из «Фиорентины» сербского форварда кое-что связывает с португальской суперзвездой
Футбол Серия А (Италия)
21:21
Влахович пошел по стопам Роналду в «Ювентусе»
Душан Влахович / Фото - ФК Ювентус

Нападающий Душан Влахович перешел из «Фиорентины» в «Ювентус». Пресс-служба туринцев презентовала новичка.

Таким образом, стало известно, что сербский форвард будет выступать за «старую синьору» под седьмым номером. Ранее цвета клуба с соответсвующей цифрой на спине защищал Криштиану Роналду.

Напомним, «Ювентус» выложил за Влаховича 75 миллионов евро.

Сергей Стаднюк
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Ювентус Душан Влахович

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