Влахович снова забил – «Фиорентина» поднялась в зону еврокубков

«Болонья» не сумела справиться с «фиалками»

Фото - Фиорентина

В 16-м туре итальянской Серии А «Фиорентина» на выезде переиграла «Болонью».

В первом тайме команды обменялись забитыми мячами. Открыл счет Мале, а сравнял Барроу.

После перерыва «фиалки» увеличили свое преимущество до двух мячей. Отличились Бираги с игры и Влахович с пенальти. Лишь в концовке матча хозяева сократили разрыв до минимума силами Хики.

«Фиорентина» поднялась на пятую строчку в турнирной таблицы, «Болонья» осталась восьмой.

Серия А, 16 тур

«Болонья» – «Фиорентина» 2:3

Голы: Барроу, 42, Хики, 83 – Мале, 33, Бираги, 51, Влахович, 67 (пен.)

«Болонья»: Скорупски, де Сильвестри (Ольсен, 61), Медель (Бонифаци, 72), Сумаоро, Теате, Дейкс (Хики, 62), Сориано, Сванберг, Домингес (Виньято, 78), Сансоне (Орсолини, 62), Барроу.

«Фиорентина»: Терраччано, Одриосола, Мартинес, Миленкович, Бираги (Терзич, 84), Бонавентура, Торрейра (Сапонара, 85), Мале (Данкан, 79), Влахович, Гонсалес (Кальехон, 78), Соттиль (Амрабат, 84).

Предупреждения: Домингес, Теате – Торрейра, Миленкович, Амрабат