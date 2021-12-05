Влахович снова забил – «Фиорентина» поднялась в зону еврокубков
В 16-м туре итальянской Серии А «Фиорентина» на выезде переиграла «Болонью».
В первом тайме команды обменялись забитыми мячами. Открыл счет Мале, а сравнял Барроу.
После перерыва «фиалки» увеличили свое преимущество до двух мячей. Отличились Бираги с игры и Влахович с пенальти. Лишь в концовке матча хозяева сократили разрыв до минимума силами Хики.
«Фиорентина» поднялась на пятую строчку в турнирной таблицы, «Болонья» осталась восьмой.
Серия А, 16 тур
«Болонья» – «Фиорентина» 2:3
Голы: Барроу, 42, Хики, 83 – Мале, 33, Бираги, 51, Влахович, 67 (пен.)
«Болонья»: Скорупски, де Сильвестри (Ольсен, 61), Медель (Бонифаци, 72), Сумаоро, Теате, Дейкс (Хики, 62), Сориано, Сванберг, Домингес (Виньято, 78), Сансоне (Орсолини, 62), Барроу.
«Фиорентина»: Терраччано, Одриосола, Мартинес, Миленкович, Бираги (Терзич, 84), Бонавентура, Торрейра (Сапонара, 85), Мале (Данкан, 79), Влахович, Гонсалес (Кальехон, 78), Соттиль (Амрабат, 84).
Предупреждения: Домингес, Теате – Торрейра, Миленкович, Амрабат
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