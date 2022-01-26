Влахович все ближе к переходу в «Ювентус»

«Фиалки» получат 70 миллионов евро

Фото: Sky Sports

«Ювентус» и «Фиорентина» близки к договоренности о переходе форварда Душана Влаховича.

Туринцы заплатят за игрока около 70 миллионов евро. Ему готовы платить 7 миллионов евро в год, сообщает Sky Sports.

Влахович уже сейчас готов перейти в новый клуб, хотя ранее заявлял, что намерен доиграть сезон в «Фиорентине».

На игрокатакже претендует «Арсенал».

На его счету 20 голов в 24 матчах в этом сезоне.