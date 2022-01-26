Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Развернуть Свернуть
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Влахович все ближе к переходу в «Ювентус»

«Фиалки» получат 70 миллионов евро
Футбол Серия А (Италия)
09:53
Влахович все ближе к переходу в «Ювентус»
Фото: Sky Sports

«Ювентус» и «Фиорентина» близки к договоренности о переходе форварда Душана Влаховича.

Туринцы заплатят за игрока около 70 миллионов евро. Ему готовы платить 7 миллионов евро в год, сообщает Sky Sports.

Влахович уже сейчас готов перейти в новый клуб, хотя ранее заявлял, что намерен доиграть сезон в «Фиорентине».

На игрокатакже претендует «Арсенал».

На его счету 20 голов в 24 матчах в этом сезоне.

Андрей Усмонов
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Душан Влахович Ювентус Фиорентина

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

«Арсенал» нашел альтернативу Влаховичу в испанском топ-клубе
«Арсенал» нашел альтернативу Влаховичу в испанском топ-клубе
Футбол Премьер-Лига (Англия)
24 января 17:21
Пиоли: «Если мы не победим «Интер», то наш сезон будет очень похож на прошлогодний»
Пиоли: «Если мы не победим «Интер», то наш сезон будет очень похож на прошлогодний»
Футбол Серия А (Италия)
24 января 08:47
Аллегри – о ничьей с «Миланом»: «Это – заслуженный результат»
Аллегри – о ничьей с «Миланом»: «Это – заслуженный результат»
Футбол Серия А (Италия)
24 января 08:39
«Милан» и «Ювентус» сыграли в осторожный футбол и не выявили победителя
«Милан» и «Ювентус» сыграли в осторожный футбол и не выявили победителя
Футбол Серия А (Италия)
24 января 07:51
Кьеза пропустит 7 месяцев из-за травмы колена
Кьеза пропустит 7 месяцев из-за травмы колена
Футбол Серия А (Италия)
24 января 07:26
Чемпионат Италии. «Милан» сыграл вничью с «Ювентусом». Как это было
Чемпионат Италии. «Милан» сыграл вничью с «Ювентусом». Как это было
Футбол Серия А (Италия)
23 января 23:24

Новости: Футбол

Защитник «Мариуполя»: «Мы должны исправить все ошибки прошлого»
Защитник «Мариуполя»: «Мы должны исправить все ошибки прошлого»
Украинская Премьер-лига
10:17
Стало известно, сколько экс-звезда «Шахтера» будет получать в МЛС
Стало известно, сколько экс-звезда «Шахтера» будет получать в МЛС
В мире
10:16
Суркис: «Я не очень хочу видеть Павелко, но нужно обсудить развитие украинского футбола»
Суркис: «Я не очень хочу видеть Павелко, но нужно обсудить развитие украинского футбола»
Украинская Премьер-лига
10:03
Форвард «Металлиста»: «В Первой лиге нам не дают играть в своей футбол»
Форвард «Металлиста»: «В Первой лиге нам не дают играть в своей футбол»
Первая лига
09:55
Влахович все ближе к переходу в «Ювентус»
Влахович все ближе к переходу в «Ювентус»
Серия А (Италия)
09:53
Фердинанд назвал двух игроков МЮ, которые вслед за Марсьялем уйдут в аренду
Фердинанд назвал двух игроков МЮ, которые вслед за Марсьялем уйдут в аренду
Премьер-Лига (Англия)
09:41
«Тоттенхэм» готов заплатить 55 миллионов евро за игрока «Порту»
«Тоттенхэм» готов заплатить 55 миллионов евро за игрока «Порту»
Премьер-Лига (Англия)
09:28
Игрок «Фенербахче» отказал «Заре»
Игрок «Фенербахче» отказал «Заре»
Украинская Премьер-лига
09:10
Сабо: «Шевченко не нужно было идти в «Дженоа». В его назначение в сборную Польши не верю»
Сабо: «Шевченко не нужно было идти в «Дженоа». В его назначение в сборную Польши не верю»
Украинская Премьер-лига
08:51
Все новости

Популярные новости

Марлос близок к переходу в «Динамо»
Марлос близок к переходу в «Динамо»
Футбол Украинская Премьер-лига
21 января 20:35
1
Владимир Кличко анонсировал возвращение?
Владимир Кличко анонсировал возвращение?
Бокс Профессиональный бокс
24 января 10:18
3
Небитый украинский нокаутер-супертяж трижды уронил соперника, а затем рефери остановил бой. Видео
Небитый украинский нокаутер-супертяж трижды уронил соперника, а затем рефери остановил бой. Видео
Бокс Профессиональный бокс
22 января 22:05
3
Экс-спаррингер Усика: «Есть только один супертяж, способный победить Александра – и это не Джошуа»
Экс-спаррингер Усика: «Есть только один супертяж, способный победить Александра – и это не Джошуа»
Бокс Профессиональный бокс
25 января 13:31
3
Даже Усик упал. Видео единственного нокдауна в карьере Александра
Даже Усик упал. Видео единственного нокдауна в карьере Александра
Бокс Профессиональный бокс
22 января 12:50
2
Боб Арум верит, что боксер, избивший украинца, станет чемпионом мира
Боб Арум верит, что боксер, избивший украинца, станет чемпионом мира
Бокс Профессиональный бокс
22 января 19:59
1
Все новости