«Арсенал» нашел альтернативу Влаховичу в испанском топ-клубе
Влахович все ближе к переходу в «Ювентус»
«Фиалки» получат 70 миллионов евро
09:53
Фото: Sky Sports
«Ювентус» и «Фиорентина» близки к договоренности о переходе форварда Душана Влаховича.
Туринцы заплатят за игрока около 70 миллионов евро. Ему готовы платить 7 миллионов евро в год, сообщает Sky Sports.
Влахович уже сейчас готов перейти в новый клуб, хотя ранее заявлял, что намерен доиграть сезон в «Фиорентине».
На игрокатакже претендует «Арсенал».
На его счету 20 голов в 24 матчах в этом сезоне.
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