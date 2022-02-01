Влахович: «Я пришел в самый большой клуб Италии»

Форвард высказался о своем трансфере

Душан Влахович / Фото: Getty Images

Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович рассказал о переходе в туринский клуб из «Фиорентины». Его цитирует пресс-служба «старой синьоры».

«В первую очередь хочу поблагодарить всех, кто работал со мной в «Фиорентине»: партнеров, тренеров, менеджеров, президента, а также всю Флоренцию и болельщиков, поддерживавших меня.

Я очень рад и горд, что оказался в «Ювентусе». Это великий клуб, и я рад отдавать всего себя ради команды. Благодарю президента «Юве» и всех, кто работал над тем, чтобы я перешел сюда.

Выбор в пользу «Ювентуса» был простым. Желание побеждать, никогда не сдаваться и биться до конца – в ДНК клуба, даже в непростые периоды. Все это есть и в моем характере, поэтому сделать выбор было легко.

«Ювентус» – самый большой клуб Италии. Мы хотим прибавлять и решать самые высокие задачи».



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