Тренер Хорватии: «В атаке мы не продемонстрировали своего класса»
Влашич: «Верю, что мы сможем пройти дальше. Если бы не верил, меня б здесь не было»
Полузащитник сборной Хорватии – о ничьей с командой Чехии
Никола Влашич / Фото - croatiaweekХавбек сборной Хорватии Никола Влашич поделился эмоциями после ничьей в матче 2-го тура группового раунда Евро-2020 против Чехии (1:1).
Цитирует Влашича официальный сайт UEFA.
«Мы и вправду начали встречу нехорошо, играли не на своем уровне. Стали больше атаковать во втором тайме, однако в конце матча темп упал. У обеих команд были шансы забить еще, но 1:1 – наиболее справедливый итог. Не знаю, что конкретно произошло. Казалось, чехи больше нас стремились к победе, их игра была более агрессивной. Теперь нам нужно побеждать Шотландию. Верю, что мы сможем пройти дальше. Если бы не верил, меня б здесь не было».
Напомним, что у Хорватии 1 пункт после двух сыгранных матчей группы D.
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