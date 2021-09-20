Вместо празднования победы с командой и фанатами Месси в одиночестве ушел в раздевалку

Матч с «Лионом» оказался для аргентинца не из радостных

Лионель Месси / фото - PSG

Благодаря голу Мауро Икарди в компенсированное время встречи ПСЖ одержал волевую победу над «Лионом» (2:1).

Вся скамейка парижан радовалась голу аргентинца, кроме одного человека – его соотечественника Лионеля Месси. Форвард лишь посмотрел на эпизод и вяло похлопал партнеру по команде.

После финального свистка команда отправилась к домашним трибунам, чтобы отпраздновать 3 очка с болельщиками, но аргентинец не стал этого делать и направился в раздевалку.

По ходу матча его заменили при ничейном счете и Месси, уходя с поля, отказался пожимать руку тренеру французского гранда Маурисио Почеттино. Непонимающий взгляд форварда нужно видеть.

Пока что Лионель не отметился ни одним голевым действием за три матча в футболке ПСЖ.