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Вместо Шевченко в сборную Польши может прийти победитель АПЛ

Специалист недавно лишился работы
Футбол Украинские легионеры
12:22
Вместо Шевченко в сборную Польши может прийти победитель АПЛ
Клаудио Раньери / фото - Sky Sports

После увольнения из «Дженоа» Андрей Шевченко может стать новым главным тренером сборной Польши.

Но как сообщает WP SportoweFakty, у украинца есть серьезный конкурент.

Возглавить национальную команду также может итальянский специалист Клаудио Раньери, которого накануне уволили из «Уотфорда». Тренер известен своим легендарным сезоном АПЛ 15/16, где он во главе скромного «Лестера» смог выиграть чемпионат.

Также сообщалось, что возглавить поляков может Адам Навалка.

В Польском футбольном союзе заявляли, что имя нового наставника будет объявлено 31-го января.

Помешать Шевченко стать тренером команды может действующий контракт с «Дженоа». Украинец уже ведет работу над разрывом соглашения.

Павел Харченко
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Теги

Андрей Шевченко сборная Польши (футбол) Клаудио Раньери

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