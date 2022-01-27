Вместо Шевченко в сборную Польши может прийти победитель АПЛ

Специалист недавно лишился работы

Клаудио Раньери / фото - Sky Sports

После увольнения из «Дженоа» Андрей Шевченко может стать новым главным тренером сборной Польши.

Но как сообщает WP SportoweFakty, у украинца есть серьезный конкурент.

Возглавить национальную команду также может итальянский специалист Клаудио Раньери, которого накануне уволили из «Уотфорда». Тренер известен своим легендарным сезоном АПЛ 15/16, где он во главе скромного «Лестера» смог выиграть чемпионат.

Также сообщалось, что возглавить поляков может Адам Навалка.

В Польском футбольном союзе заявляли, что имя нового наставника будет объявлено 31-го января.

Помешать Шевченко стать тренером команды может действующий контракт с «Дженоа». Украинец уже ведет работу над разрывом соглашения.