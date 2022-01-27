Вместо спарринга с тезками из Солигорска «Шахтер» сыграет с клубом УПЛ

О причинах отмены игры с белорусской командой не сообщается

фото - ФК Шахтер

Завтра, 28-го января должен был состоятся контрольный матч между «Шахтерами» из Донецка и Солигорска.

Но как сообщает пресс-служба украинской команды, эта встреча была отменена. Причины этого пока что неизвестны.

Вместо этого, «горняки» проведут спарринг с «Мариуполем». Игра начнется в 16:00.

Ранее «Шахтер» уже провел свой первый матч на сборах в Турции, встретившись с австрийским «Вольфсбергом». Подопечные Де Дзерби пропустили первыми, а после четырежды забили после 77-й минуты.

Напомним, «Шахтер» заплатит за 16-летнего бразильца почти столько, сколько отдали за Нереса.