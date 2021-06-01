Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

ВНО и травмы лишили молодежную сборную Украины трех исполнителей

На матч с Турцией команда отправилась без двух игроков «Шахтера» и одного – «Днепра-1»
Футбол Сборная Украины
17:03
ВНО и травмы лишили молодежную сборную Украины трех исполнителей
Фото - УАФ

Молодежная сборная Украины отправилась на товарищеский матч против одногодок из Турции. В распоряжении главного тренера Руслана Ротаня 20 футболистов.

Из-за травм расположение команды покинули принадлежащие «Шахтеру» Олег Очеретько и Никита Турбаевский. В связи со сдачей ВНО (ЗНО) из лагеря «сине-желтых» отъехал хавбек «Днепра-1» Егор Ярмолюк.

Правда, в составе есть и пополнение. К сборной присоединился полузащитник «Металлиста 1925» Дмитрий Криськив.

Отметим, что товарищеский поединок против Турции состоится завтра, 2 июня. Начало встречи запланировано на 20:00.

Состав молодежной сборной Украины

Вратари: Валентин Моргун («Динамо» Киев), Кирилл Фесюн («Колос» Ковалевка).

Защитники: Денис Кузык, Константин Вивчаренко (оба – «Динамо» Киев), Александр Драмбаев, Назарий Муравский (оба – «Мариуполь»), Игорь Снурницин («Олимпик» Донецк), Максим Таловеров («Динамо», Чехия).

Полузащитники: Владимир Бражко («Динамо» Киев), Арсений Батагов («Днепр-1» Днепр), Даниил Алефиренко («Заря» Луганск), Михаил Мудрик («Шахтер» Донецк), Даниил Кравчук («Ворскла» Полтава), Артур Ременяк («Львов»), Иван Литвиненко («Рух» Львов), Дмитрий Криськив («Металлист 1925» Харьков).

Нападающие: Владислав Супряга, Владислав Ванат (оба – «Динамо» Киев), Даниил Сикан («Мариуполь»), Богдан Вьюнник («Шахтер» Донецк).

Напомним, «молодежка» проиграла оба матча на турнире Валерия Лобановского.

Сергей Стаднюк
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Руслан Ротань Олег Очеретько

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Ротань – об игре молодежной сборной Украины на мемориале Лобановского: «Нет впечатлений, нет ничего»
Ротань – об игре молодежной сборной Украины на мемориале Лобановского: «Нет впечатлений, нет ничего»
Футбол Сборная Украины
28 мая 23:14
2
Де Дзерби возьмет Очеретько на тренировочный сбор
Де Дзерби возьмет Очеретько на тренировочный сбор
Футбол Украинская Премьер-лига
27 мая 13:29
Ротань: «Разочарован больше не результатом, а содержанием игры»
Ротань: «Разочарован больше не результатом, а содержанием игры»
Футбол Сборная Украины
26 мая 22:57
22 игрока молодежной сборной Украины готовятся к турниру Лобановского
22 игрока молодежной сборной Украины готовятся к турниру Лобановского
Футбол Сборная Украины
26 мая 09:27
Ротань: «Если кто-то специально не приезжает в сборную, делает себе только хуже»
Ротань: «Если кто-то специально не приезжает в сборную, делает себе только хуже»
Футбол Сборная Украины
26 мая 07:18
Одна из сборных не сможет принять участие в турнире Лобановского
Одна из сборных не сможет принять участие в турнире Лобановского
Футбол Сборная Украины
14 мая 18:37

Новости: Футбол

Участник допингового скандала может перейти в «Арсенал»
Участник допингового скандала может перейти в «Арсенал»
Премьер-Лига (Англия)
18:39
Тренер сборной Кипра вызвал 23 игрока на матчи с Украиной и Венгрией
Тренер сборной Кипра вызвал 23 игрока на матчи с Украиной и Венгрией
Сборная Украины
18:29
Мораес: «Чувствую себя украинцем»
Мораес: «Чувствую себя украинцем»
Украинская Премьер-лига
18:22
«Вердер» нашел нового главного тренера
«Вердер» нашел нового главного тренера
Бундеслига (Германия)
18:06
Буяльский продлил контракт с «Динамо» на длительный срок
Буяльский продлил контракт с «Динамо» на длительный срок
Украинская Премьер-лига
18:00
Де Дзерби возьмет на сборы 4-х футболистов, игравших в «Мариуполе»
Де Дзерби возьмет на сборы 4-х футболистов, игравших в «Мариуполе»
Украинская Премьер-лига
17:49
«Реал» продлит своего самого трудолюбивого игрока
«Реал» продлит своего самого трудолюбивого игрока
Примерa (Испания)
17:36
Болельщики «Зари» выбрали лучшего игрока сезона
Болельщики «Зари» выбрали лучшего игрока сезона
Украинская Премьер-лига
17:27
Лапорта: «Месси хочет видеть конкурентоспособную команду. Дело не в деньгах»
Лапорта: «Месси хочет видеть конкурентоспособную команду. Дело не в деньгах»
Примерa (Испания)
17:19
Все новости

Популярные новости

Боя Джошуа – Усик не будет. Энтони он не интересен, а Хирн ругается матом от нежелания его проводить
Мнение
Боя Джошуа – Усик не будет. Энтони он не интересен, а Хирн ругается матом от нежелания его проводить
Бокс Профессиональный бокс
30 мая 19:31
9
Большой шкаф громко упал. Бывший самый сильный человек планеты побывал в нокдауне во время выставочного боя
Большой шкаф громко упал. Бывший самый сильный человек планеты побывал в нокдауне во время выставочного боя
Бокс Профессиональный бокс
28 мая 20:14
1
Накатани: «Секрет магии Ломаченко раскрыт»
Накатани: «Секрет магии Ломаченко раскрыт»
Бокс Профессиональный бокс
25 мая 19:00
4
«Знаете, какой грохот был?» Российский боксер рассказал, как Валуева вырубили во время спарринга
«Знаете, какой грохот был?» Российский боксер рассказал, как Валуева вырубили во время спарринга
Бокс Профессиональный бокс
30 мая 12:58
Женская сборная Украины, одолев россиянок в финале, выиграла чемпионат Европы
Женская сборная Украины, одолев россиянок в финале, выиграла чемпионат Европы
Стрельба пулевая
26 мая 07:40
1
«Я собираюсь убрать эту глупую ухмылку с твоего тупого лица». Шеннон Бригс обратился к Владимиру Кличко
«Я собираюсь убрать эту глупую ухмылку с твоего тупого лица». Шеннон Бригс обратился к Владимиру Кличко
Бокс Профессиональный бокс
29 мая 08:46
3
Все новости