ВНО и травмы лишили молодежную сборную Украины трех исполнителей

На матч с Турцией команда отправилась без двух игроков «Шахтера» и одного – «Днепра-1»

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Молодежная сборная Украины отправилась на товарищеский матч против одногодок из Турции. В распоряжении главного тренера Руслана Ротаня 20 футболистов.

Из-за травм расположение команды покинули принадлежащие «Шахтеру» Олег Очеретько и Никита Турбаевский. В связи со сдачей ВНО (ЗНО) из лагеря «сине-желтых» отъехал хавбек «Днепра-1» Егор Ярмолюк.

Правда, в составе есть и пополнение. К сборной присоединился полузащитник «Металлиста 1925» Дмитрий Криськив.

Отметим, что товарищеский поединок против Турции состоится завтра, 2 июня. Начало встречи запланировано на 20:00.

Состав молодежной сборной Украины

Вратари: Валентин Моргун («Динамо» Киев), Кирилл Фесюн («Колос» Ковалевка).

Защитники: Денис Кузык, Константин Вивчаренко (оба – «Динамо» Киев), Александр Драмбаев, Назарий Муравский (оба – «Мариуполь»), Игорь Снурницин («Олимпик» Донецк), Максим Таловеров («Динамо», Чехия).

Полузащитники: Владимир Бражко («Динамо» Киев), Арсений Батагов («Днепр-1» Днепр), Даниил Алефиренко («Заря» Луганск), Михаил Мудрик («Шахтер» Донецк), Даниил Кравчук («Ворскла» Полтава), Артур Ременяк («Львов»), Иван Литвиненко («Рух» Львов), Дмитрий Криськив («Металлист 1925» Харьков).

Нападающие: Владислав Супряга, Владислав Ванат (оба – «Динамо» Киев), Даниил Сикан («Мариуполь»), Богдан Вьюнник («Шахтер» Донецк).

Напомним, «молодежка» проиграла оба матча на турнире Валерия Лобановского.