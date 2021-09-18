Вновь беспорядки на французских трибунах. Фанаты сорвали начало второго тайма матча «Ланс» – «Лилль»

В Лиге 1 существенные проблемы с дисциплиной

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В матче шестого тура французской Лиги 1 «Ланс» на своем поле в Северном дерби принимал «Лилль».

Хозяева смогли переиграть чемпионов Франции (1:0).

Но в перерыве игры случился неприятный инцидент. Начало второго тайма пришлось задержать из-за стычки болельщиков.

Lens vs lille couple of minutes ago!!!pic.twitter.com/hI33ZVNhTV — Ahmed (@Ahmeedamr14) September 18, 2021

Фанаты «Ланса» выбежали на поле и побежали к гостевым трибунам и вступили в стычку с болельщиками «догов».

Ça chauffe pendant la mi-temps à Bollaert entre supporters lensois et lillois. #RCLLOSC pic.twitter.com/3cqKR2Pvap — Arthur Pineau (@ArthurPineau) September 18, 2021

В конце концов служба безопасности стадиона смогла нейтрализовать конфликт, но до финального свистка по периметру стадиона стояли полицейские.

Также фанатам хозяев пригрозили прекращением матча и техническим поражением для их команды при повторении ситуации.

Ранее в французском чемпионате уже прогремел громкий скандал с дракой фанатов на матче третьего тура между «Ниццей» и «Марселем».