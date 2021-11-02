Старшие, повторите это! Юношеская команда «Динамо» в большинстве разгромила «Барселону»
Вновь Гармаш – на острие. Стартовые составы «Динамо» и «Барселоны»
Тренеры команд решили, кто начнет матч с первых минут
2 ноября 20:55
фото - FC Barcelona
Сегодня, 2 ноября киевское «Динамо» на своем поле примет «Барселону».
Уже стало известно, каких игроков тренеры Мирча Луческу и Сержи Бархуан решили использовать с первых минут, сообщает официальный сайт UEFA.
Игра пройдет на стадионе «НСК Олимпийский» и начнется в 22:00.
Онлайн трансляция «Динамо» – «Барселона».
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