На Кубке Африки хотели возобновить матч спустя 40 минут после его окончания. Одна из сборных не вернулась на поле
Вновь скандал. На Кубке Африки сборной Мавритании трижды включили неправильный гимн перед матчем
Уже второй инцидент за день
Фото: RMC Sport
Очередной казус случился во время второго матча Кубка Африки 12 января. На этот раз отметились организаторы поединка между сборными Мавритании и Гамбии.
Перед игрой так и не включили национальный гимн Мавритании. Организаторы включили ошибочную мелодию, и это повторилось трижды. В итоге, правильную музыку так и не включили и сразу исполнили гимн Гамбии, сообщает RMC Sport.
Также во время инцидента показали скамейку сборной Мавритании. Некоторые тренеры и игроки с улыбкой отреагировали на эпизод.
Ранее арбитр матча Тунис – Мали (0:1) дважды завершил игру до конца основного времени матча.
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