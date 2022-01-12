Вновь скандал. На Кубке Африки сборной Мавритании трижды включили неправильный гимн перед матчем

Уже второй инцидент за день

Фото: RMC Sport

Очередной казус случился во время второго матча Кубка Африки 12 января. На этот раз отметились организаторы поединка между сборными Мавритании и Гамбии.

Перед игрой так и не включили национальный гимн Мавритании. Организаторы включили ошибочную мелодию, и это повторилось трижды. В итоге, правильную музыку так и не включили и сразу исполнили гимн Гамбии, сообщает RMC Sport.

Также во время инцидента показали скамейку сборной Мавритании. Некоторые тренеры и игроки с улыбкой отреагировали на эпизод.

Ранее арбитр матча Тунис – Мали (0:1) дважды завершил игру до конца основного времени матча.