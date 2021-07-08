Вновь заслужил повышение после Евро? «Ливерпуль» интересуется полузащитником сборной Португалии

После чемпионата Европы-2016 Саншеш перешел в топовый клуб

Ренату Саншеш / Фото: UEFA

«Ливерпуль» вступил в переговоры с чемпионом Франции «Лиллем» по Ренату Саншешу.



Саншеш с действующими чемпионами Европы Португалией вылетел с Евро-2020 в 1/8 финала. Отметим, что после завоевания главного трофея континентального первенства в 2016 году Ренату пошел на повышение, перейдя из «Бенфики» в «Баварию», но не смог заявить о себе в немецком коллективе.

Напомним, что за главный трофей Евро-2020 сразятся сборные Англии и Италии.