Сауль может заменить Вейналдума в «Ливерпуле»
Вновь заслужил повышение после Евро? «Ливерпуль» интересуется полузащитником сборной Португалии
После чемпионата Европы-2016 Саншеш перешел в топовый клуб
Ренату Саншеш / Фото: UEFA
«Ливерпуль» вступил в переговоры с чемпионом Франции «Лиллем» по Ренату Саншешу.
Саншеш с действующими чемпионами Европы Португалией вылетел с Евро-2020 в 1/8 финала. Отметим, что после завоевания главного трофея континентального первенства в 2016 году Ренату пошел на повышение, перейдя из «Бенфики» в «Баварию», но не смог заявить о себе в немецком коллективе.
Напомним, что за главный трофей Евро-2020 сразятся сборные Англии и Италии.
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