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Вновь заслужил повышение после Евро? «Ливерпуль» интересуется полузащитником сборной Португалии

После чемпионата Европы-2016 Саншеш перешел в топовый клуб
Футбол В Европе
11:04
Вновь заслужил повышение после Евро? «Ливерпуль» интересуется полузащитником сборной Португалии
Ренату Саншеш / Фото: UEFA

«Ливерпуль» вступил в переговоры с чемпионом Франции «Лиллем» по Ренату Саншешу.

Саншеш с действующими чемпионами Европы Португалией вылетел с Евро-2020 в 1/8 финала. Отметим, что после завоевания главного трофея континентального первенства в 2016 году Ренату пошел на повышение, перейдя из «Бенфики» в «Баварию», но не смог заявить о себе в немецком коллективе.

Напомним, что за главный трофей Евро-2020 сразятся сборные Англии и Италии.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Ливерпуль сборная Португалии (футбол)

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