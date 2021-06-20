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Внук Лобановского получил работу в структуре «Динамо»
Богдан стал менеджером клуба по работе с болельщиками
Богдан Лобановский (по центру) / Фото: Sport.ua
Вице-президент «Динамо» Алексей Семененко заявил, что внук Валерия Лобановского Богдан стал менеджером клуба по работе с болельщиками.
«Он почти месяц стажировался. Присматривался к коллективу, а коллектив – к нему, к его возможностям. Должность у Богдана Лобановского – менеджер по работе с болельщиками соответствующего департамента, а если конкретнее – аналитик CRM-системы. Как видим, и здесь несколько совпадает талант внука и его легендарного деда. Имею в виду склонность Валерия Лобановского к точным наукам.
Желая Богдану успехов, вместе с тем отмечу: нас тоже радует тот факт, что новоиспеченный сотрудник ежедневно приходить на работу в офис клуба, расположенном на стадионе, который носит имя его выдающегося дедушки Героя Украины Валерия Лобановского»
Ранее бывший вингер «Динамо» Андрей Ярмоленко ответил на вопрос о возможном возвращении в киевский клуб.