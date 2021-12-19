Во «Львове» назвали причину, по которой один из лидеров команды покинет клуб
Главный тренер «Львова» Олег Дулуб рассказал в эфире Футбол NEWS, по какой причине полузащитник Алваро вскоре покинет клуб. Также специалист прокомментировал ситуацию с нападающими.
Если брать по персоналиям, то довольно неплохо себя проявляет Артур Ременяк. Он молодой футболист, пока адаптируется в Премьер-лиге. Два забитых мяча, наверное, неплохо для него, но мало для нас.
Эрнест раскрылся к концу этого круга, заиграл по-другому. Шина – 50 на 50. Моменты есть, но реализация хромает.
Назарий Ныч – это отдельная история. Мало кто знает, что он играл с травмой. Боль не дает играть в полную силу.
Ну и отдельно Алваро, который поставил себя отдельно от коллектива, поэтому я сказал, что он не должен оставаться в этой команде. Человек, который был постоянно недоволен.
Если не устраивает игровое время, то иди и доказывай. А доказательство для игроков атаки – это только забитые мячи. плюс, наверное, голевые передачи. Ни того, ни другого мы от него не увидели на осеннем отрезке.
Ранее Дулуб заявил, что ему пока удается выполнять задачу во «Львове».
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