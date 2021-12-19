Во «Львове» назвали причину, по которой один из лидеров команды покинет клуб

Алваро / Фото - ФК Львов

Главный тренер «Львова» Олег Дулуб рассказал в эфире Футбол NEWS, по какой причине полузащитник Алваро вскоре покинет клуб. Также специалист прокомментировал ситуацию с нападающими.

Эрнест раскрылся к концу этого круга, заиграл по-другому. Шина – 50 на 50. Моменты есть, но реализация хромает.

Назарий Ныч – это отдельная история. Мало кто знает, что он играл с травмой. Боль не дает играть в полную силу.

Ну и отдельно Алваро, который поставил себя отдельно от коллектива, поэтому я сказал, что он не должен оставаться в этой команде. Человек, который был постоянно недоволен.

Если не устраивает игровое время, то иди и доказывай. А доказательство для игроков атаки – это только забитые мячи. плюс, наверное, голевые передачи. Ни того, ни другого мы от него не увидели на осеннем отрезке.