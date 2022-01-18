Во «Львове» объяснили трансфер игрока, который выступал в аннексированном Крыму

Вратарь подписал контракт до 2024-го года

Иван Пономаренко / фото - ПФК Львов

Спортивный директор «Львова» Максим Стефановский прокомментировало подписание голкипера Ивана Пономаренко, в карьере которого были клубы из организованного оккупационными властями чемпионата Крыма:

«Мы долго следили, когда он еще играл за «Буковину». Такого украинского козака еще надо поискать. Вопрос в том, чей Крым или где его земля и все такое. Там однозначные вопросы, которые мы ему задавали. Крым – это Украина, он тут, он воспитанник «Днепра», был в Черновцах, здорово разговаривает на украинском языке. Я не вижу никаких манипуляций по этому поводу. Если кто-то на диване пишет и ничего не хочет спросить, то это проблема этих людей».

Вратарь подписал с командой контракт до 2024-го года и будет выступать под 55-м номером.

Напомним, во «Львове» отсмотрели более 40 потенциальных новичков.