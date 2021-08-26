«Бенфика» «сплавила» конкурента Яремчука в «Вольфсбург»
«Вольфсбург» исключили из Кубка Германии. Апелляция не помогла
Все – из-за ошибочного проведения замен
19:13
«Вольфсбург» / Фото - sportskeeda.com«Вольфсбург» официально исключен из розыгрыша Кубка Германии в текущем сезоне.
Клуб направил апелляцию, однако она была отклонена после рассмотрения.
Напомним, «Вольфсбург» обыграл «Пройссен» (3:1) в матче Кубка Германии. Однако, дальше «волки» не прошли.
Оказалось, что «Вольфсбург» сделал шесть замен по ходу матча, вместо пяти. «Пройссен» подал жалобу и выиграл ее.
В «Вольфсбург» мог перейти Роман Яремчук летом.
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