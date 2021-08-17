«Вольфсбургу» засчитали техническое поражение в матче Кубка Германии из-за невнимательности

«Волки» легко справились с соперником, но не прошли в следующий раунд

Фото: AFP

«Вольфсбург» обыграл «Пройссен» (3:1) в матче Кубка Германии.

Однако, дальше «волки» не прошли. Дело в том, что «Пройссену» удалось обжаловать результат матча и пройти в следующий раунд.

Оказалось, что «Вольфсбург» сделал шесть замен по ходу матча, вместо пяти. «Пройссен» подал жалобу и выиграл ее.

У «Вольфсбурга» сохраняется право на апелляцию, но шансов на успех не много.

В «Вольфсбург» мог перейти Роман Яремчук летом.