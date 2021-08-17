Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 2
Сейчас 0
Сегодня 4
Завтра 5
Футбол (2 события из 3) показать все
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
21:00 Вильярреал - Гранада 0:0 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:00 ФК Мариуполь - Черноморец 2:3 Окончен
нет важных матчей
Футбол (4 события из 4) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
22:00 Ред Булл Зальцбург - Брондбю -:- Запланирован
22:00 Монако - Шахтер -:- Запланирован
22:00 Шериф - Динамо Загреб -:- Запланирован
Лига Европы UEFA 21/22
Календарь Таблица
22:00 Црвена Звезда - Клуж -:- Запланирован
Футбол (5 событий из 5) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
22:00 Янг Бойз - Ференцварош -:- Запланирован
22:00 Бенфика - ПСВ -:- Запланирован
22:00 Мальме - Лудогорец -:- Запланирован
Лига Европы UEFA 21/22
Календарь Таблица
21:45 Селтик - АЗ Алкмаар -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:30 Ингулец - Динамо -:- Запланирован

«Вольфсбургу» засчитали техническое поражение в матче Кубка Германии из-за невнимательности

«Волки» легко справились с соперником, но не прошли в следующий раунд
Футбол Бундеслига (Германия)
07:15
«Вольфсбургу» засчитали техническое поражение в матче Кубка Германии из-за невнимательности
Фото: AFP

«Вольфсбург» обыграл «Пройссен» (3:1) в матче Кубка Германии.

Однако, дальше «волки» не прошли. Дело в том, что «Пройссену» удалось обжаловать результат матча и пройти в следующий раунд.

Оказалось, что «Вольфсбург» сделал шесть замен по ходу матча, вместо пяти. «Пройссен» подал жалобу и выиграл ее.

У «Вольфсбурга» сохраняется право на апелляцию, но шансов на успех не много.

В «Вольфсбург» мог перейти Роман Яремчук летом.

Андрей Усмонов
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Вольфсбург Кубок Германии (футбол)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости: Футбол

Чемпионат Италии. «Торино» – «Аталанта». Онлайн трансляция
Чемпионат Италии. «Торино» – «Аталанта». Онлайн трансляция
Серия А (Италия)
08:38
Лидер «Ворсклы» получил вызов в сборную Мали
Лидер «Ворсклы» получил вызов в сборную Мали
Украинская Премьер-лига
08:25
Чемпионат Украины. «Ингулец» – «Динамо». Онлайн трансляция
Чемпионат Украины. «Ингулец» – «Динамо». Онлайн трансляция
Украинская Премьер-лига
08:20
«Динамо» не удалось договориться с «Днепром-1» о переходе Довбика
«Динамо» не удалось договориться с «Днепром-1» о переходе Довбика
Украинская Премьер-лига
08:13
Сегодня «Шахтер» сыграет против «Монако» в квалификации Лиги чемпионов
Сегодня «Шахтер» сыграет против «Монако» в квалификации Лиги чемпионов
Лига чемпионов UEFA
07:43
Защитник «Галатасарая» во время матча ударил головой своего же партнера
Защитник «Галатасарая» во время матча ударил головой своего же партнера
В Европе
07:25
«Вольфсбургу» засчитали техническое поражение в матче Кубка Германии из-за невнимательности
«Вольфсбургу» засчитали техническое поражение в матче Кубка Германии из-за невнимательности
Бундеслига (Германия)
07:15
Лига чемпионов. «Монако» – «Шахтер». Онлайн трансляция
Лига чемпионов. «Монако» – «Шахтер». Онлайн трансляция
Лига чемпионов UEFA
00:16
Президент «Барселоны»: «222 миллиона за Неймара растратили со скоростью света»
Президент «Барселоны»: «222 миллиона за Неймара растратили со скоростью света»
Примерa (Испания)
16 августа 22:36
Все новости

Популярные новости

Никольченко – Беленюку: «Патриотизм – это действия, а не разговоры! Ты много сделал для нашей страны»
Тема дня Никольченко – Беленюку: «Патриотизм – это действия, а не разговоры! Ты много сделал для нашей страны»
Художественная гимнастика
13 августа 17:40
10
И кто теперь скажет, что он маленький? Новое фото Усика заставит вас забыть, что ранее он выступал в крузерах
И кто теперь скажет, что он маленький? Новое фото Усика заставит вас забыть, что ранее он выступал в крузерах
Бокс Профессиональный бокс
12 августа 15:51
11
«Я в**бу тебя в рот и маму твою». Редкач слил переписку с Бурсаком
«Я в**бу тебя в рот и маму твою». Редкач слил переписку с Бурсаком
Бокс Профессиональный бокс
11 августа 20:14
16
Редкач – о скандале с Беленюком: «Нужно на службу к Усику сходить – он знает, как можно легко избавиться от таких нечистей»
Редкач – о скандале с Беленюком: «Нужно на службу к Усику сходить – он знает, как можно легко избавиться от таких нечистей»
Бокс Профессиональный бокс
13 августа 17:22
30
Грузите хаты пока не поздно! Пользователи провалили коэффициенты на Ломаченко в бою с Лопесом
Грузите хаты пока не поздно! Пользователи провалили коэффициенты на Ломаченко в бою с Лопесом
Бокс Профессиональный бокс
11 августа 21:31
7
Огромный супертяж доминировал в ринге, но пропустил в последнем раунде и с грохотом рухнул на пол
Огромный супертяж доминировал в ринге, но пропустил в последнем раунде и с грохотом рухнул на пол
Бокс Профессиональный бокс
15 августа 13:07
Все новости