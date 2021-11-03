«Волынь» и «Полесье» не выявили победителя в перенесенном из-за коронавируса матче

Подопечные Калитвинцева остались позади конкурента

Фото - ФК Волынь

В перенесенном матче 11-го тура украинской Первой лиги «Волынь» на своем поле сыграла вничью с «Полесьем».

Встреча проходила в упорной борьбе. Команды являются соседями в турнирной таблице и не хотели уступать.

Голов увидеть так и не удалось. При этом игра изобиловала стыками и предупреждениями.

«Полесье» упустило возможность обойти конкурента в турнирной таблице и осталось позади «Волыни» на одно очко с двумя матчами в запасе.

Первая лига, 11 тур

«Волынь» – «Полесье» 0:0

«Волынь»: Недилько, Войтиховский, Сасовский, Чернов, Цюпа, Кучеренко, Рябов, Климец, Ляшенко, Сиаваш, Кобзарь.

«Полесье»: Махарадзе, Власюк, Гитченко, Нестеров, Шаповал (Чередниченко, 60), Огиря, Козак, Чайковский (Грицук, 46), Бабенко, Морозко (Оринчак, 75), Шастал.

Предупреждения: Сиаваш, Сасовский, Цюпа – Чайковский, Грицук, Чередниченко