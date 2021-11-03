«Волынь» и «Полесье» не выявили победителя в перенесенном из-за коронавируса матче
В перенесенном матче 11-го тура украинской Первой лиги «Волынь» на своем поле сыграла вничью с «Полесьем».
Встреча проходила в упорной борьбе. Команды являются соседями в турнирной таблице и не хотели уступать.
Голов увидеть так и не удалось. При этом игра изобиловала стыками и предупреждениями.
«Полесье» упустило возможность обойти конкурента в турнирной таблице и осталось позади «Волыни» на одно очко с двумя матчами в запасе.
Первая лига, 11 тур
«Волынь» – «Полесье» 0:0
«Волынь»: Недилько, Войтиховский, Сасовский, Чернов, Цюпа, Кучеренко, Рябов, Климец, Ляшенко, Сиаваш, Кобзарь.
«Полесье»: Махарадзе, Власюк, Гитченко, Нестеров, Шаповал (Чередниченко, 60), Огиря, Козак, Чайковский (Грицук, 46), Бабенко, Морозко (Оринчак, 75), Шастал.
Предупреждения: Сиаваш, Сасовский, Цюпа – Чайковский, Грицук, Чередниченко
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