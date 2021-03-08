«Волынь» может подписать контракт с Приймой

Василий Прийма / Фото - ua-football.com

Украинский защитник Василий Прийма может подписать контракт с «Волынью».





29-летний футболист сейчас находится на просмотре в луцком коллективе.









В свое время он играл в Италии за «Фрозиноне» и «Торино».