Прийма разорвал контракт с очередным клубом
«Волынь» может подписать контракт с Приймой
29-летний защитник находится на просмотре в луцкой команде
Василий Прийма / Фото - ua-football.com
Украинский защитник Василий Прийма может подписать контракт с «Волынью».
29-летний футболист сейчас находится на просмотре в луцком коллективе.
Прийма в осенней части сезона играл за «Черноморец», который покинул в феврале. За год украинец успел также поиграть в «Шахтере» Солигорск, а также в «Карпатах».
В свое время он играл в Италии за «Фрозиноне» и «Торино».
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