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Вопрос почти решен. Бенитес возглавит «Эвертон»

Испанец сменит Карло Анчелотти

Футбол Премьер-Лига (Англия)
21:55
Вопрос почти решен. Бенитес возглавит «Эвертон»
Рафаэль Бенитес / Фото: eurosport.com

Испанский специалист Рафаэль Бенитес станет новым тренером «Эвертона». Об этом сообщил журналист The Telegraph Джейсон Берт в Twitter.

По информации источников, стороны договорились о сотрудничестве, и вскоре будет официальное объявление.

Также известно, что Бенитес подпишет с клубом трехлетний контракт.

Напомним, ранее на должность главного тренера «Эвертона» рассматривали легенду «Ливерпуля» Стивена Джерарда.

Карен Агабекян
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Теги

Рафаэль Бенитес Эвертон

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