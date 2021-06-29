Бенитес близок к возвращению в Ливерпуль
Вопрос почти решен. Бенитес возглавит «Эвертон»
Испанец сменит Карло Анчелотти
21:55
Рафаэль Бенитес / Фото: eurosport.com
Испанский специалист Рафаэль Бенитес станет новым тренером «Эвертона». Об этом сообщил журналист The Telegraph Джейсон Берт
в Twitter.
По информации источников, стороны договорились о сотрудничестве, и вскоре будет официальное объявление.
Также известно, что Бенитес подпишет с клубом трехлетний контракт.
Напомним, ранее на должность главного тренера «Эвертона» рассматривали легенду «Ливерпуля» Стивена Джерарда.
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