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«Ворксла» подписала форварда, который выбил полтавчан из Лиги Конференций

Контракт с Ранжелом рассчитан на два года
Футбол
15:00
«Ворксла» подписала форварда, который выбил полтавчан из Лиги Конференций
Лукас Ранжел / Фото: ФК Ворскла

«Ворскла» на своем официальном сайте объявила о подписании бразильского форварда.

Им стал экс-нападающий «КуПСа» Лукас Ранжел. Болельщики полтавчан могут помнить этого форварда, ведь именно он выбил «Ворсклу» из Лиги Конференций, забив решающий мяч на 111-й минуте матча. Бразилец подписал двухлетний контракт с украинским клубом. 

Напомним, что в 6-м туре УПЛ «Ворскла» уступила «Заре».

Олег Шумейко-младший
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Теги

КуПС (футбол) Ворскла

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