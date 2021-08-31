Санжар: «Заря» и «Ворскла» – прямые конкуренты в борьбе за бронзу»
«Ворксла» подписала форварда, который выбил полтавчан из Лиги Конференций
Контракт с Ранжелом рассчитан на два года
15:00
Лукас Ранжел / Фото: ФК Ворскла
«Ворскла» на своем официальном сайте объявила о подписании бразильского форварда.
Им стал экс-нападающий «КуПСа» Лукас Ранжел. Болельщики полтавчан могут помнить этого форварда, ведь именно он выбил «Ворсклу» из Лиги Конференций, забив решающий мяч на 111-й минуте матча. Бразилец подписал двухлетний контракт с украинским клубом.
Напомним, что в 6-м туре УПЛ «Ворскла» уступила «Заре».
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