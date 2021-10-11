Воробей: «Дома у Боснии и Герцеговины нужно выигрывать»

Экс-форвард – также прокомментировал победу над Финляндией

Фото: УАФ

Бывший нападающий Андрей Воробей прокомментировал победу сборной Украины над Финляндией и предстоящий матч с Боснией и Герцеговиной в отборе на ЧМ-2022.

«До матча я ожидал от нашей национальной сборной только победы. При любом другом результате шансов на второе место в группе у нас не осталось бы. Что мы увидели – не ярко, но сборная Украины добилась важнейшей победы. Лично я хотел, чтобы и Александр Васильевич, прервал ничейную серию с нашей главной командой».

Отсутствие лидеров — Зинченко и Малиновского — сильно сказалось на игре сборной?

«Считаю, что такие сильные исполнители пригодились бы сборной Украины. Но мы знаем, что Зинченко травмирован, а у Малиновского конфликт с главным тренером. Всегда было и будет впредь: только главный тренер решает, кто будет играть и тренироваться. Кто там виноват, знают только они. Результат матча в Хельсинки показал, что прав Петраков».

Впереди у наших футболистов две игры с Боснией и Герцеговиной. Все называют это скрытыми матчами за выход в плей-офф.

«Конечно. Все будет решаться для нас в этих встречах. Редко когда календарь оставляет на финише две игры с одним и тем же соперником. Могу сказать одно: всем будет тяжело».

Хватит ли нашим ребятам двух дней на восстановление?

«Посмотрим. Соперник в таких же условиях. Единственное, что могу заметить, наш тренерский штаб мог бы и раньше начать делать замены. К 65-й минуте было отчетливо видно, что Яремчук и Ярмоленко очень устали. Физически они не готовы, чтобы выдерживать все 90 минут игры в таком темпе. А выпустить на замену у нас есть кого».

12-го октября сборная Украины сыграет во Львове против Боснии и Герцеговины. Какие у тебя ожидания от этого поединка?

«Дома нам нужно выигрывать. Все должны верить, что нашим игрокам это под силу. И не важно, где игра будет – в Киеве, Харькове или Львове. Шанс попасть на чемпионат мира у нас есть. Его нужно использовать. Ну, и, не испортить статистику выступлений в сборной тоже нужно».

Игра состоится 12 октября.

Онлайн трансляция Украины – Босния и Герцеговина.