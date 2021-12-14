Воробей: «Любимчикам Луческу в «Шахтере» было позволено то, что нельзя было делать»
Бывший нападающий «Шахтера» Андрей Воробей вспомнил, как Мирча Луческу относился к звездным бразильским легионерам во времена работы в донецком клубе.
На тот момент, когда я был в команде, любимчиками Луческу были Жадсон, Матузалем, Брандао тот же. Им было много позволено того, что нельзя было делать. Кто-то нес наказание, а кому-то это сходило с рук.
Конечно же, это влияло на атмосферу в команде. Были ситуации с нарушением режима. Когда Брандао только пришел в команду, он был один бразилец, то был «тише воды, ниже травы».
А когда их стало много, такая колония появилась... Брандао был такой наглый человек. Они ни с кем не считались, им все было по барабану. Мы не проводили время с ними.
Я хорошо дружил с Левандовски, Хюбшманом, тем же Лехой Гаем. Мы с ними по менталитету были похожими. У нас не было сплоченного коллектива. На поле мы понимали друг друга, но только тренировка закончилась – все по норам, у каждого свои задачи.
Ранее натурализованный бразилец «Шахтера» Жуниор Мораес заявил, что не намерен оставаться в Украине по завершении карьеры.
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