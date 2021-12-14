Воробей: «Любимчикам Луческу в «Шахтере» было позволено то, что нельзя было делать»

Андрей Воробей / Фото - ФК Шахтер

Бывший нападающий «Шахтера» Андрей Воробей вспомнил, как Мирча Луческу относился к звездным бразильским легионерам во времена работы в донецком клубе.

Конечно же, это влияло на атмосферу в команде. Были ситуации с нарушением режима. Когда Брандао только пришел в команду, он был один бразилец, то был «тише воды, ниже травы».

А когда их стало много, такая колония появилась... Брандао был такой наглый человек. Они ни с кем не считались, им все было по барабану. Мы не проводили время с ними.

Я хорошо дружил с Левандовски, Хюбшманом, тем же Лехой Гаем. Мы с ними по менталитету были похожими. У нас не было сплоченного коллектива. На поле мы понимали друг друга, но только тренировка закончилась – все по норам, у каждого свои задачи.