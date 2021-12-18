Воробей: «Мы боялись общаться с Ахметовым, уважаемый человек ведь»

Андрей Воробей / Фото: FootBoom

Бывший форвард «Шахтера» Андрей Воробей вспомнил начало своей карьеры в донецком клубе.

Был промежуток в первой команде, что было тяжело, но не долго. Потом Ринат Леонидович взял клуб – сначала присматривался, потом загорелся и пошло-пошло.

Во-первых, зарплаты начали платить. Были задолженности за какой-то период. Это надо Леонова, Орбу спрашивать, я был в дубле – у меня была паечка, кушаешь в профилактории, да и все.

Потом база начала реконструироваться. Ринат Леонидович тогда еще приезжал, думал, надо ему клуб или не надо. В 1997-98 гг. было видно, что пошло – начали поля делать, все было постепенно, а не раз – и золотые дворцы.

Ахметов на каждую тренировку приходил. Жаль, что сейчас, может, не ездит. Но когда Донецк был Донецком, он на каждой тренировке был и каждый день на базе присутствовал, когда ее построили – до 2-3 ночи. Общался с футболистами, у нас был отбой в 22.30, он уже со штабом общался. Собирал информацию какую-то, но никогда не влазил.

Что мог сказать? В основном шутил, здоровался, в таком плане. Мы боялись общаться, потому что уважаемый человек, а иностранцы, как Срна, Хюбшман: «Эй, президент, привет».