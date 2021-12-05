Лига чемпионов. «Шахтер» – «Шериф». Онлайн трансляция
Воробей: «Надеюсь, против «Шерифа» у «Шахтера» не будет того, что было со «Львовом» в первом тайме»
Экс-форвард «горняков» поделился ожиданиями от последней игры команды в еврокубках
14:35
Фото: пресс-служба Шахтера
Бывший форвард сборной Украины Андрей Воробей поделился ожиданиями от матча 6-го тура Лиги чемпионов между «Шахтером» и «Шерифом».
«Трудно анализировать, к «Шерифу» «горняки» готовы или нет. В моральном плане да, «Шахтер» забил много мячей и у команды настроение приподнятое. Но с «Шерифом» будет совершенно другой матч и накал. Это будет Лига чемпионов. И, конечно, команда держит в уме первую игру в Тирасполе.
Что жду от матча «Шахтер» - «Шериф»? Я надеюсь, что не будет такого сценария, какой был в первом поединке. И надеюсь, что не будет того, что было в матче со «Львовом» в первом тайме. «Шахтеру» надо будет быстрее принимать решения. Нужно, чтобы мяч быстрее двигался, и чтобы «Шахтер» находил свободные зоны и вскрывал их. Естественно, без борьбы не будет результата. Нужно будет выигрывать единоборства и быстрее двигаться».
Напомним, «Шахтер» потерял все шансы на еврокубковую весну.
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