Воробей: «Надеюсь, против «Шерифа» у «Шахтера» не будет того, что было со «Львовом» в первом тайме»

Фото: пресс-служба Шахтера

Бывший форвард сборной Украины Андрей Воробей поделился ожиданиями от матча 6-го тура Лиги чемпионов между «Шахтером» и «Шерифом».

Что жду от матча «Шахтер» - «Шериф»? Я надеюсь, что не будет такого сценария, какой был в первом поединке. И надеюсь, что не будет того, что было в матче со «Львовом» в первом тайме. «Шахтеру» надо будет быстрее принимать решения. Нужно, чтобы мяч быстрее двигался, и чтобы «Шахтер» находил свободные зоны и вскрывал их. Естественно, без борьбы не будет результата. Нужно будет выигрывать единоборства и быстрее двигаться».