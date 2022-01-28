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Воробей: «Не думаю, что кто-то сможет вклиниться в борьбу «Динамо» и «Шахтера»

Бывший форвард сборной Украины прокомментировал чемпионскую гонку и назвал футболистов УПЛ, которые впечатлили
Футбол Украинская Премьер-лига
22:01
Воробей: «Не думаю, что кто-то сможет вклиниться в борьбу «Динамо» и «Шахтера»
Андрей Воробей / Фото - Instagram

Бывший нападающий сборной Украины Андрей Воробей поделился ожиданиями от чемпионской гонки в УПЛ и назвал игроков, которые его впечатлили в первой части сезона.

— Андрей, кто главный претендент на победу в чемпионате?

— Ничего нового не открою, если скажу, что «Шахтер» и «Динамо». Сейчас этих соперников разделяет два очка. Да, конкуренты недалеко, но я не думаю, что кто-то из них сможет вклиниться в эту борьбу. «Горняки» и «динамовцы» мало теряют очков, тем не менее, сейчас чемпионат таков, что сюрприз может случиться в любом туре. Поэтому шансы 50 на 50.

— Какая команда завоюет бронзовые медали?

— Сейчас на третьем месте идет «Днепр-1». Думаю, бронзовые медали разыграют днепряне в соперничестве с «Зарей», которой я отдаю больше шансов на попадание на пьедестал. Луганская команда более опытная, а это станет самым важным фактором данной борьбы. 

— Назови четыре коллектива, которые по итогам чемпионата займут места с 13-го по 16-е?

— На данный момент турнирное положение таково: «Черноморец», «Ингулец», «Минай» и «Мариуполь». Естественно, наиболее сложно удержаться в Премьер-лиге будет азовцам, а вот «Черноморец», думаю, покинет эту зону. Поэтому основанная борьба развернется между «Минаем», «Ингульцом», «Львовом» и «Рухом».  

— Какой футболист запомнился тебе в первой части сезона?

— Мне очень понравился Виталий Буяльский, а открытием первой части сезона я бы назвал игру и результативные действия Артема Довбыка.

— Что скажешь об уровне чемпионата по сравнению с прошлыми годами?

— Уровень чемпионата измеряется выступлением отечественных команд в еврокубках, поэтому говорить о каком-то прорыве, сейчас неуместно. Положительные сдвиги есть, но динамика не очень показательна. За всех пока отдувается сборная Украины.

Ранее «Шахтер» сыграл вничью в контрольном матче против «Мариуполя» (0:0).

Источник: КОМАНДА 1 Сергей Стаднюк
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Теги

Андрей Воробей Динамо Киев Шахтер Донецк Виталий Буяльский Артем Довбык

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