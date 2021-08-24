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Воробей – о назначении Петракова: «Он заслужил. Его результаты вызывают уважение»

Экс-игрок сборной Украины оценил перспективы нового тренера
Футбол Сборная Украины
12:13
Воробей – о назначении Петракова: «Он заслужил. Его результаты вызывают уважение»
Фото: zbirna.com

Бывший игрок сборной Украины Андрей Воробей оценил перспективы нового тренера команды Александра Петракова.

Андрей, назначение Александра Петракова главным тренер сборной Украины стало для тебя неожиданностью?

«С одной стороны, да, поскольку наставник ранее не работал со взрослыми командами, однако такой специалист заслужил попробовать себя в этой роли, ведь его результаты, пусть и с юношескими сборными, вызывают уважение».

Хватит ли новому наставнику времени, чтобы за столь короткий период времени до возобновления официальных матчей донести до подопечных свои требования, найти с ними общий язык?

«У Петракова подобрался такой контингент исполнителей, что тренеру не придется много рассказывать. Практически все ребята выступают на серьезном уровне, в топ-клубах. А учитывая педагогические и человеческие качества Александра Васильевича, верю, что для наставника не будет проблемой влиться в коллектив.

Не думаю, что Александр Васильевич будет что-то кардинально менять в стиле игры команды, но, уверен, что дисциплины добавится. Петраков сказал, что, возможно, красивой игры и не будет, но команда постарается сыграть на результат, а в этом вопросе наставник ас».

Петраков уже назвал свои условия по выбору игроков в сборную.

Источник: zbirna.com Андрей Усмонов
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Теги

сборная Украины (футбол) Александр Петраков Андрей Воробей

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