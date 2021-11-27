Воробей рассказал, при каком условии шотландцы «переедут» Украину

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Бывший форвард сборной Украины Андрей Воробей прокомментировал жеребьевку стыковых матчей отбора на чемпионат мира 2022, где «сине-желтым» досталась Шотландия:

Возможно, наша сборная по уровню, по перспективе футболистов сильнее. И сборная Украины показала, что она может играть. Мы это увидели в поединке с Боснией. Но, если наша команда расслабится, и до матча подумает, что мы сильнее и нам со жребием повезло, это не приведет ни к чему. Тогда шотландцы сборную Украины просто переедут. Нужно Шотландию уважать и очень серьезно готовиться к матчу. Шотландцы – непростой соперник.

Нам удобно играть с теми же испанцами, с теми же португальцами, которые играют в футбол. А вот с теми командами, которые бьются, бодаются и у которых настрой в три-четыре раза выше нашего, нам очень сложно. Поэтому Украине будет очень сложно с шотландцами. Будет хорошая, интересная игра на выезде. Там, однозначно, трибуны и до игры, и во время игры, и после игры будут поддерживать Шотландию. А по перспективам наши футболисты получше. Но нельзя расслабляться».